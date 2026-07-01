Lecture / piano Magali Berruet, Joëlle Cousinaud et Guillaume Regnier Centre culturel Sainte-Anne Boulbon
vendredi 31 juillet 2026 · Centre culturel Sainte-Anne · Boulbon
Informations pratiques
Boulbon
Lecture / piano Magali Berruet, Joëlle Cousinaud et Guillaume Regnier
Vendredi 31 juillet 2026 de 18h à 21h. Centre culturel Sainte-Anne 11, impasse Jollion Boulbon Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 18:00:00
fin : 2026-07-31 21:00:00
Date(s) :
2026-07-31
L’association La Licorne et le dragon vous invite à une lecture/piano par Magali Berruet, Joëlle Cousinaud et Guillaume Regnier.
Ce trio veut transmettre le monde de la chanson et de la poésie aux jeunes générations.
Les textes sont extraits du livre de Rémo Gary Ponchon et cie .
Guillaume Regnier rejoindra la lecture avec son piano, car la musique est fusionnelle avec les mots de notre langue française si riche et si subtile. .
Centre culturel Sainte-Anne 11, impasse Jollion Boulbon 13150 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
The association La Licorne et le dragon invites you to a reading and piano performance by Magali Berruet, Joëlle Cousinaud, and Guillaume Regnier.
L’événement Lecture / piano Magali Berruet, Joëlle Cousinaud et Guillaume Regnier Boulbon a été mis à jour le 2026-07-08 par Communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM)
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