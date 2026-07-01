Lecture / concert Monique Domergue et Matthieu Bertaud Centre culturel Sainte-Anne Boulbon

Informations pratiques

Boulbon

Lecture / concert Monique Domergue et Matthieu Bertaud

Samedi 25 juillet 2026 de 18h à 22h. Centre culturel Sainte-Anne 11, impasse Jollion Boulbon Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 18:00:00

fin : 2026-07-25 22:00:00

Date(s) :

2026-07-25

L’association La Licorne et le dragon vous invite à un concert/lecture de Monique Domergue et Matthieu Bertaud avec la présence de Jacques Brémond, éditeur, comédien et vidéaste.

Monique Domergue lira plusieurs de ses textes sélectionnés dans ses 3 ouvrages « Le sièce s’effondre », « Ce qu’à d’autres » et « Propos de vieilles femmes » édités par les éditions Jacques Brémond.

Matthieu Bertaud proposera en résonnance de l’oeuvre poétique de Monique Domergue un voyage immersif au coeur de la grande famille des flûtes à bec et traversières. Flûtiste passionné, il est formé aux conservatoires de Lyon et de La Haye, dont le chemin est lié au renouveau des musiques anciennes et à leur transmission.

Projection du film de Guillaume Metz, retraçant l’aventure de Jacques Brémond rendra hommage à l’homme qui fût le premier éditeur de son père Thierry Metz, poète Agenais. .

Centre culturel Sainte-Anne 11, impasse Jollion Boulbon 13150 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

The association « La Licorne et le dragon » invites you to a concert and reading by Monique Domergue and Matthieu Bertaud, featuring Jacques Brémond, publisher, actor, and videographer.

L’événement Lecture / concert Monique Domergue et Matthieu Bertaud Boulbon a été mis à jour le 2026-07-08 par Communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM)