Informations pratiques

Boulbon

Spectacle/atelier Le Théâtre de table

Jeudi 23 juillet 2026 de 14h à 18h.

Vendredi 24 juillet 2026 de 18h à 20h. Centre culturel Sainte-Anne 11, impasse Jollion Boulbon Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 18:00:00

fin : 2026-07-24 20:00:00

Date(s) :

2026-07-23 2026-07-24

Le Théâtre de Table présente la technique du théâtre de papier avec des planches de personnages !

Présentation également de livres castelets par les éditions Venus d’ailleurs Don Juan, Ubu, Orféo, La Petite Balade du Grand Macabre.

Jeudi 23 juillet à 14h atelier théâtre de papier et à 17h spectacle créé pendant l’atelier !

Pour faire du théâtre de papier c’est facile ! Grands et petits, inscrivez-vous ! Le Théâtre de Table vous apporte théâtres et personnages et vous apportez vos histoires… Résultat un après-midi par groupe de deux ou trois ou on prend une histoire, on la découpe, on la met en dialogue puis on la met en scène !



Vendredi 24 juillet à 18h Les papiers de salon

Le Théâtre de Table vous propose un spectacle composé de 3 textes Folâteries de Jacques Prévert, Meurtres au Cabaret de Cirrus Poivre et Crève-coeur de Jehan Rictus. Décors de Christiane Comtat et personnages d’Éric Poirier.

Tout public durée 45 minutes .

Centre culturel Sainte-Anne 11, impasse Jollion Boulbon 13150 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

The Th%E9%E2tre de Table presents the art of paper theater with character cutouts!

Also on display are pop-up books from the publisher “Venus d’ailleurs”: Don Juan, Ubu, Orfeo, and La Petite Balade du Grand Macabre.

L’événement Spectacle/atelier Le Théâtre de table Boulbon a été mis à jour le 2026-07-08 par Communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM)