Visites chocolaterie A.Morin – Journées du Patrimoine 2026, Chocolaterie A. Morin, Donzère
samedi 19 septembre 2026 · Chocolaterie A. Morin · Donzère
Informations pratiques
Visites chocolaterie A.Morin – Journées du Patrimoine 2026 19 et 20 septembre Chocolaterie A. Morin Drôme
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Visites exclusives de la Chocolaterie Morin – Journées du Patrimoine 2026
À l’occasion des Journées du Patrimoine, la Chocolaterie Morin ouvre exceptionnellement ses portes pour une visite immersive au cœur de son savoir-faire artisanal. Fondée en 1958 et nichée à Donzère, cette maison familiale vous invite à découvrir les coulisses de la fabrication de ses chocolats d’exception.
Au programme :
Une visite guidée exclusive des ateliers de production, où tradition et innovation se rencontrent
Des explications passionnantes sur le parcours du cacao, de la fève à la tablette
Une rencontre avec les artisans chocolatiers qui perpétuent un savoir-faire transmis depuis quatre générations
Et pour ravir vos papilles : La visite se conclura par une dégustation gourmande de chocolats.
Lieu : Chocolaterie Morin, Donzère
Date : 19 et 20 Septembre 2026
Horaires :
Samedi 19 Septembre : 10h30 / 14h30 / 16h00
Dimanche 20 Septembre : 14h30 / 16h30
Sur réservation
Chocolaterie A. Morin 640 Chemin du Plan, 26290 Donzère Donzère 26290 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes 04 75 51 60 76 https://chocolaterie-morin.com/ [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/visites-chocolaterie-amorin-journees-du-patrimoine-2026 »}] Présence d’un parking
À 10 min de la sortie d’autoroute Montélimar Sud & Bollène
Visites exclusives de la Chocolaterie Morin – Journées du Patrimoine 2026
@ChocolaterieMorin
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