Visites chocolaterie A.Morin – Journées du Patrimoine 2026, Chocolaterie A. Morin, Donzère

Informations pratiques

Visites chocolaterie A.Morin – Journées du Patrimoine 2026 19 et 20 septembre Chocolaterie A. Morin Drôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visites exclusives de la Chocolaterie Morin – Journées du Patrimoine 2026

À l’occasion des Journées du Patrimoine, la Chocolaterie Morin ouvre exceptionnellement ses portes pour une visite immersive au cœur de son savoir-faire artisanal. Fondée en 1958 et nichée à Donzère, cette maison familiale vous invite à découvrir les coulisses de la fabrication de ses chocolats d’exception.

Au programme :

Une visite guidée exclusive des ateliers de production, où tradition et innovation se rencontrent

Des explications passionnantes sur le parcours du cacao, de la fève à la tablette

Une rencontre avec les artisans chocolatiers qui perpétuent un savoir-faire transmis depuis quatre générations

Et pour ravir vos papilles : La visite se conclura par une dégustation gourmande de chocolats.

Lieu : Chocolaterie Morin, Donzère

Date : 19 et 20 Septembre 2026

Horaires :

Samedi 19 Septembre : 10h30 / 14h30 / 16h00

Dimanche 20 Septembre : 14h30 / 16h30

Sur réservation

Chocolaterie A. Morin 640 Chemin du Plan, 26290 Donzère Donzère 26290 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes 04 75 51 60 76 https://chocolaterie-morin.com/ [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/visites-chocolaterie-amorin-journees-du-patrimoine-2026 »}] Présence d’un parking

À 10 min de la sortie d’autoroute Montélimar Sud & Bollène

Visites exclusives de la Chocolaterie Morin – Journées du Patrimoine 2026

@ChocolaterieMorin