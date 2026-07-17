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Visites chocolaterie A.Morin – Journées du Patrimoine 2026, Chocolaterie A. Morin, Donzère

samedi 19 septembre 2026 · Chocolaterie A. Morin · Donzère

Visites chocolaterie A.Morin – Journées du Patrimoine 2026, Chocolaterie A. Morin, Donzère

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Chocolaterie A. Morin
Adresse
640 Chemin du Plan, 26290 Donzère
Ville
26290 Donzère
Département
Drôme

Visites chocolaterie A.Morin – Journées du Patrimoine 2026 19 et 20 septembre Chocolaterie A. Morin Drôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visites exclusives de la Chocolaterie Morin – Journées du Patrimoine 2026
À l’occasion des Journées du Patrimoine, la Chocolaterie Morin ouvre exceptionnellement ses portes pour une visite immersive au cœur de son savoir-faire artisanal. Fondée en 1958 et nichée à Donzère, cette maison familiale vous invite à découvrir les coulisses de la fabrication de ses chocolats d’exception.
Au programme :
Une visite guidée exclusive des ateliers de production, où tradition et innovation se rencontrent
Des explications passionnantes sur le parcours du cacao, de la fève à la tablette
Une rencontre avec les artisans chocolatiers qui perpétuent un savoir-faire transmis depuis quatre générations
Et pour ravir vos papilles : La visite se conclura par une dégustation gourmande de chocolats.

Lieu : Chocolaterie Morin, Donzère
Date : 19 et 20 Septembre 2026
Horaires :
Samedi 19 Septembre : 10h30 / 14h30 / 16h00
Dimanche 20 Septembre : 14h30 / 16h30

Sur réservation

Chocolaterie A. Morin 640 Chemin du Plan, 26290 Donzère Donzère 26290 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes 04 75 51 60 76 https://chocolaterie-morin.com/ [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/visites-chocolaterie-amorin-journees-du-patrimoine-2026 »}] Présence d’un parking
À 10 min de la sortie d’autoroute Montélimar Sud & Bollène
Visites exclusives de la Chocolaterie Morin – Journées du Patrimoine 2026

@ChocolaterieMorin

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