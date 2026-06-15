Visites commentées au cœur du bourg de Ligugé Ligugé lundi 15 juin 2026.

Ligugé

Visites commentées au cœur du bourg de Ligugé

Place Pannonhalma Ligugé Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-15

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-06-15 2026-09-19

Présentez-vous au bureau municipal du tourisme et laissez-vous guider au cœur du patrimoine de Ligugé. De l’époque gallo-romaine à aujourd’hui, cette commune de Grand Poitiers a été le berceau d’une riche histoire monastique et communale. .

Place Pannonhalma Ligugé 86240 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 55 97 19 tourisme@liguge.fr

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English : Visites commentées au cœur du bourg de Ligugé

L’événement Visites commentées au cœur du bourg de Ligugé Ligugé a été mis à jour le 2026-06-18 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne