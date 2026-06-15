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Visites commentées au cœur du bourg de Ligugé Ligugé

Visites commentées au cœur du bourg de Ligugé Ligugé

Visites commentées au cœur du bourg de Ligugé Ligugé lundi 15 juin 2026.

Adresse : Place Pannonhalma

Ville : 86240 Ligugé

Département : Vienne

Début : lundi 15 juin 2026

Fin : vendredi 21 août 2026

Tarif :

Ligugé

Visites commentées au cœur du bourg de Ligugé

Place Pannonhalma Ligugé Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-15
fin : 2026-08-21

Date(s) :
2026-06-15 2026-09-19

Présentez-vous au bureau municipal du tourisme et laissez-vous guider au cœur du patrimoine de Ligugé. De l’époque gallo-romaine à aujourd’hui, cette commune de Grand Poitiers a été le berceau d’une riche histoire monastique et communale.   .

Place Pannonhalma Ligugé 86240 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 55 97 19  tourisme@liguge.fr

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English : Visites commentées au cœur du bourg de Ligugé

L’événement Visites commentées au cœur du bourg de Ligugé Ligugé a été mis à jour le 2026-06-18 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne