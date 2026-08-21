Visites commentées, Château de Puygiron, La Bâtie-Rolland

Informations pratiques

Visites commentées 19 et 20 septembre Château de Puygiron Drôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Inscrite au titre des Monuments historiques, cette ancienne place forte militaire privée du XIIᵉ siècle vous ouvre exceptionnellement les portes d’un lieu chargé d’histoire, niché au cœur d’un ravissant village perché.

Au fil des siècles, le château s’est métamorphosé au gré des époques et des remaniements architecturaux, offrant aujourd’hui un fascinant voyage à travers l’histoire

admirez les traces laissées par les générations qui l’ont façonné et laissez-vous surprendre par les secrets qu’il recèle encore.

Château de Puygiron Place du château, 26160 Puygiron, Drôme, Auvergne-Rhône-Alpes La Bâtie-Rolland 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes Ancienne place forte militaire remaniée au XVe et XVIe siècles, elle est détérioré à la Révolution et réquisitionnée comme bien d’Etat. Le château est racheté et transformé au XIXe siècle.

**Inscrite au titre des Monuments historiques, cette ancienne place forte militaire privée du XIIᵉ siècle vous ouvre exceptionnellement les portes d’un lieu chargé d’histoire, niché au cœur d’un Au…

© Arnaud de Pontcharra