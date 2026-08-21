Visites commentées de la distillerie du Bugey, Distillerie du Bugey, Saint-Martin-de-Bavel

Informations pratiques

Visites commentées de la distillerie du Bugey 19 et 20 septembre Distillerie du Bugey Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

Visites guidées : Plongez dans l’histoire de notre distillerie artisanale installée dans l’ancienne « Fée électrique », ce transformateur électrique réhabilité avec passion…

Au programme :

– Visites gratuites (réservation conseillée)

Réservez vite votre place et venez célébrer le patrimoine avec nous !

Distillerie du Bugey 33 chemin du château, 01510, Saint-Martin-de-Bavel Saint-Martin-de-Bavel 01510 Ain Auvergne-Rhône-Alpes 0689742164 https://www.distilleriedubugey.fr La Distillerie du Bugey est installée dans un ancien transformateur électrique EDF construit en 1908 et désaffecté depuis 1963, situé au cœur du village de Saint-Martin-de-Bavel, dans l’Ain. Ce bâtiment patrimonial à l’architecture industrielle remarquable a été entièrement réhabilité pour accueillir une activité artisanale de production de gin et de liqueurs. Ce lieu unique allie mémoire industrielle et création contemporaine. En plus de la production, la distillerie propose des ateliers immersifs, des visites guidées avec dégustation, ainsi que des événements culturels ponctuels, valorisant le patrimoine, le terroir local et les savoir-faire artisanaux. Présence de nombreux parkings, gare à 4km. Place et accès PMR.

Visites guidées: Plongez dans l’histoire de notre distillerie artisanale installée dans l’ancienne « Fée électrique », ce transformateur électrique réhabilité avec passion…

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