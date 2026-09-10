Visites commentées de l’ancienne Abbaye de Cercanceaux, Abbaye de Cercanceaux, Souppes-sur-Loing

Informations pratiques

Visites commentées de l’ancienne Abbaye de Cercanceaux Samedi 19 septembre, 09h00, 10h00, 11h00 Abbaye de Cercanceaux Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Trois créneaux de visites commentées vous sont proposés pour partir à la découverte de l’ancienne abbaye de Cercanceaux devenue ensuite papèterie après la Révolution.

Abbaye de Cercanceaux Rue Antoine-Heroet 77460 Souppes-sur-Loing Souppes-sur-Loing 77460 Seine-et-Marne Île-de-France 01 60 55 07 38 http://www.tourisme-gatinaisvaldeloing.fr Ancienne abbaye cistercienne sur l’enclos monastique de 11 hectares, qui ont été restaurés et se visitent : la grange cistercienne, les équipements hydrauliques, la cour abbatiale, les jardins, la salle des moulins de la papeterie installée après la Révolution. Accessible en voiture par la RD607 ( ancienne RN7). Parking à l’abbaye.

Visite commentée

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