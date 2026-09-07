Visites commentées de l’église de Sépeaux, Église Saint-Martin et Saint-Marc, Sépeaux-Saint Romain

Informations pratiques

Visites commentées de l’église de Sépeaux Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00 Église Saint-Martin et Saint-Marc Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Partcipez à des visites commentées de l’église Saint-Martin et Saint-Marc de Sépeaux par l’association Patrimoine & Partage ! Venez découvrir son architecture et son histoire !

Église Saint-Martin et Saint-Marc 89116 Sépeaux Sépeaux-Saint Romain 89116 Sépeaux Yonne Bourgogne-Franche-Comté http://www.patrimoineetpartage.fr

Visites commentées de l’église Saint-Martin et Saint-Marc de Sépeaux par l’association Patrimoine & Partage.

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