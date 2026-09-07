Visites commentées de l’église romane, Église Saint-Germain et Saint-Benoît, Saint-Germain-en-Brionnais

Informations pratiques

Visites commentées de l’église romane 19 et 20 septembre Église Saint-Germain et Saint-Benoît Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Découvrez l’église romane du XIIème siècle et les deux statues liées au culte de Mithra

L’église romane est pittoresque, car elle témoigne de l’implantation d’ordres non-clunisiens en Charolais-Brionnais. Saint Germain était un prieuré de chanoines pauvres fondé vers 1070 par l’évêque d’Autun et à l’initiative des seigneurs de Dyo. L’architecture sobre de l’édifice reflète l’idéal de pauvreté des chanoines.

Exposition de deux statues liées au culte de Mithra découvertes à Dyo. Ce culte était probablement lié à une source sacrée située à St Prix et christianisé par la suite. Ces découvertes témoignent d’un petit foyer mithriaque rural en Charolais-Brionnais, ce qui est relativement rare.

Exposition de patchwork par l’association les Aiguilles enchantées à la salle des fêtes. Samedi de 10h à 17h et dimanche de 14h à 17h. Gratuit

Église Saint-Germain et Saint-Benoît Saint-Germain-en-Brionnais, 71800 Saint-Germain-en-Brionnais, France Saint-Germain-en-Brionnais 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 0385706149

Découvrez l’église romane du XIIème siècle et les deux statues liées au culte de Mithra

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