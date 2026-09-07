Visites commentées de l’église Saint Jean-Baptiste, Église Saint-Jean-Baptiste, Chassignelles

Informations pratiques

Visites commentées de l’église Saint Jean-Baptiste 19 et 20 septembre Église Saint-Jean-Baptiste Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

L’église de style roman du XIIe siècle, au toit de « laves », s’élève à l’écart du bourg. Cet édifice est remarquable par ses peintures murales aux motifs géométriques variés scandant l’espace. On connaît les peintures murales des grandes églises, mais on observe ici la préoccupation décorative en milieu rural.

Le concert « Quand le vent devient musique » vous attend pour vous faire danser toute la nuit !

avec Gionata SGAMBARO, flutiste, Eric GAYRAUD, hautbois, Bruno CAULIER, cor et Rémi MONGRUEL, basson : dimanche 20 septembre à 17h30.

Église Saint-Jean-Baptiste 1 Rue de l’Eglise, 89160 Chassignelles, France Chassignelles 89160 Yonne Bourgogne-Franche-Comté 0386751078 Parking.

Eglise Saint Jean-Baptiste

©mairie Chassignelles