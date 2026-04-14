Visites commentées des ateliers de Max Ernst et du jardin, La Maison Max Ernst, Huismes

Visites commentées des ateliers de Max Ernst et du jardin 6 et 7 juin La Maison Max Ernst Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T11:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T17:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Visites commentées des ateliers de Max Ernst et du jardin à 11h, 15h et

17h, samedi 6 et dimanche 7 juin.

Expositions temporaires:

– « Hommage à Max Ernst » de l’artiste Richard Fauguet

– « Max Ernst. Influences primitives »

– « Sculptures et oeuvres graphiques » de Dominique Bailly

– « Céramiques de jardin » d’Anne Martini

Documentation consultable sur le thème de la vue dans l’oeuvre de Max

Ernst.

La Maison Max Ernst 12 Rue de la Chancellerie, 37420 Huismes, France Huismes 37420 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 0689935223 http://www.maison-max-ernst.org Dessiné, arboré, et aménagé de 1958 à 1960 par Max et Dorothea, le jardin prolonge la maison d’habitation du couple, sur près d’un hectare.

Tantôt jardin d’agrément, tantôt parc, l’espace témoigne d’un environnement sensible et paisible. Diverses essences d’arbres (marronnier, if, sycomore, cèdre, érable, catalpa, cyprès d’Arizona et fruitiers), des bosquets et des allées invitent à la déambulation.

La cabane du jardinier, la serre où figurent des terre-cuites de Dominique Angel, les sculptures de Dominique Bailly et Florent Lamouroux sur les pelouses et le mur qui ceint le jardin avec les bas-reliefs de Max Ernst, composent et préfigurent un jardin de sculptures. Entrée gratuite.

Visites commentées des ateliers de Max Ernst et du jardin à 11h, 15h et

©Dominique Marchès