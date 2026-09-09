Visites commentées des collections Matisse, Tériade et Herbin, Musée Matisse, Le Cateau-Cambrésis

Informations pratiques

Visites commentées des collections Matisse, Tériade et Herbin 19 et 20 septembre Musée Matisse Nord

Groupes limités à 25 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Des premières peintures faites à Bohain aux gouaches découpées et à l’œuvre accomplie de la chapelle de Vence, le parcours à travers l’œuvre de Matisse est un cheminement dans la couleur, dans la somptuosité des matières, la beauté des modèles, la passion du dessin et l’amour de la poésie. Une galerie est consacrée à l’un des inventeurs de l’abstraction au 20e siècle, Auguste Herbin. Elle propose un parcours à travers la géométrie et la couleur pure, jusqu’au monumental vitrail Joie. Enfin la collection Tériade présente un ensemble d’œuvres remarquables de Picasso, Rouault, Léger, Miró, Chagall, Giacometti et la célèbre salle à manger décorée par Matisse.

Musée Matisse Place du Commandant Richez, 59360 Le Cateau-Cambrésis, France Le Cateau-Cambrésis 59360 Nord Hauts-de-France 0359733800 https://museematisse.fr [{« type »: « phone », « value »: « +33 3 59 73 38 00 »}] Ancienne résidence secondaire des archevêques de Cambrai, seigneurs du Cateau. Le bâtiment actuel, entre cour et jardin, date du milieu du XVIIIe siècle. Le palais a été entièrement rénové en 2002 par les architectes Emmanuelle et Laurent Beaudouin, de Nancy. Coordonnées GPS : 50° 06’ 23’’ Nord / 3° 32’ 27’’ Est Dépose-minute rue des Poilus de la Grande Guerre (le long du musée) Stationnement esplanade Monplaisir (rue du Bois Monplaisir) Stationnement interdit aux abords immédiats du musée

Des premières peintures faites à Bohain aux gouaches découpées et à l’œuvre accomplie de la chapelle de Vence, le parcours à travers l’œuvre de Matisse est un cheminement dans la couleur, dans la des…

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