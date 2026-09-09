Visites commentées du Château de Bardonenche, Château de Bardonenche, Monestier-de-Clermont

Informations pratiques

Visites commentées du Château de Bardonenche Samedi 19 septembre, 11h00, 14h00, 15h00 Château de Bardonenche Isère

Visites à l’heure indiquée, merci d’arriver un peu en avance. Petite restauration (crêpes salées, sucrées) & buvette sur place.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

3 visites d’environ une heure. Découvrez les parties communes et certaines parties privatives du château, grâce à des visites guidées et commentées par des habitants coopérateurs.

Une table ronde suivra la dernière visite, vers 16h30-17h, avec des représentants d’une autre coopérative d’un village voisin (en attente de confirmation), sur le thème « Les coopératives, un moyen de raviver le patrimoine », sur la transformation sociologique, culturelle et de la manière d’habiter et de faire (re)vivre le patrimoine bâti.

Château de Bardonenche 4 rue du château 38650 Monestier-de-Clermont Monestier-de-Clermont 38650 Isère Auvergne-Rhône-Alpes Construit et modifié successivement du XVIe siècle à aujourd’hui, le château est, depuis juillet 2023, la propriété d’une coopérative d’habitant·es. 20 personnes, associées coopératrices, y vivent. L’association Comm’un Château y accueille et/ou organise des événements divers et variés. Parking à l’extérieur de l’enceinte. Gare TER à 10 min à pieds. Pas d’accès PMR aux étages.

3 visites d’environ une heure. Découvrez les parties communes et certaines parties privatives du château, grâce à des visites guidées et commentées par des habitants coopérateurs.

©Coop. Château de Bardonenche