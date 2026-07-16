Visites commentées du site des Forges de Baignes, Site des forges de Baignes, Baignes

Informations pratiques

Visites commentées du site des Forges de Baignes 19 et 20 septembre Site des forges de Baignes Haute-Saône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Situées à 13 km de Vesoul, nichées au creux d’une reculée calcaire creusée par les eaux au cours des millénaires, les anciennes forges de Baignes s’érigent au centre du village comme l’une des plus belles illustrations de la prospère activité sidérurgique de Haute-Saône au cours des siècles précédents et comme un exceptionnel exemple d’architecture industrielle du XVIIIe siècle.

Venez assister à une visite commentée du site des forges de baignes en passant par la salle des machines, l’anciens bureau, les logements des ouvriers avec la collection d’outils et maquettes et l’orangerie avec la collection Jean Bauquerey.

La visite permet l’immersion dans le quotidien des travailleurs s’ouvrant sur les anciens logements ouvriers, les bureaux et la salle des machines avec son exposition permanente d’outils, de documents mais aussi de productions de Baignes. Restent également deux cubilots, mémoire de ce riche passé.

Une exposition temporaire sur la collection Bauquerey sera égallement disponible.

En activité du XIVe siècle jusqu’à sa fermeture en 1961, le site des anciennes forges de Baignes a accueilli un haut fourneau jusqu’en 1890 avant d’être transformé en fonderie de seconde fusion. Ce lieu est aujourd’hui considéré comme emblématique de l’histoire de la métallurgie en Haute-Saône. Après avoir bénéficié d’une première campagne de travaux de réhabilitation, l’ancienne orangerie du maître des forges de Baignes ouvre ses portes au public. Au sein d’une architecture remarquable, vous découvrirez une collection privée de fourneaux et divers objets issus du savoir-faire des fondeurs et métallurgistes de Baignes et d’ailleurs. Cette exposition est un préalable à un projet d’envergure porté par le Département sur la place de la métallurgie en Haute-Saône. Il est basé sur une enquête de l’Ethnopôle des musées départementaux, destinant l’orangerie de Baignes à devenir la vitrine d’un récit conjugué aux temps passés, présents et futurs.

Site des forges de Baignes Rue des Forges 70000 Baignes Baignes 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté 03 84 78 82 44 La forge est mentionnée pour la première fois au début du XVIe siècle, mais la guerre de Trente Ans vient mettre un coup d’arrêt à ce développement.

C’est au XVIIIe siècle que la forge devient importante. La maison du maître de forges date du tout début du siècle. La plupart des bâtiments remonte au grand programme de reconstruction datant de la fin de ce siècle. Le maître de forge, Claude-François Rochet, fait alors travailler l’architecte bisontin Jean-Antoine Guyet, fils de Jean-Pierre Guyet, entrepreneur qui travaillait pour les architectes bisontins Antoine Colombot et Alexandre Bertrand (lui-même architecte d’opération de Claude-Nicolas Ledoux pour la construction du théâtre de Besançon). Il organise une place en hémicycle autour du haut fourneau, encadrée par deux bâtiments en forme de quarts de cercles. Entre ces deux bâtiments, part la « rue neuve », bordée des logements ouvriers.

La forge connaît cependant rapidement des difficultés et cesse de fonctionner vers 1820. Le haut fourneau est modernisé par l’installation d’une machine à vapeur mais ferme tout de même en 1869, avant d’être détruit. La forge se reconvertit en fonderie de seconde fusion jusqu’en 1961, date d’arrêt définitif des activités de métallurgie. parking.

La forge est mentionnée pour la première fois au début du XVIe siècle, mais la guerre de Trente Ans vient mettre un coup d’arrêt à

©Association pour les Forges de Baignes