Visites commentées, Église, Ully-Saint-Georges

Informations pratiques

Visites commentées Dimanche 20 septembre, 10h00, 14h00 Église Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Ouvertures conjointes des églises d’Ully Saint-Georges (et contigue à l’église, la grange aux dîmes), et de Cauvigny, distantes de 3.5 km.

Elles ont été construites au 11eme siècle, puis ont été agrandies jusqu’au 16eme siècle. Toutes 2 sont ainsi le résultat de nombreuses modifications.

Église Grande Rue, 60730 Ully-Saint-Georges, France Ully-Saint-Georges 60730 Oise Hauts-de-France

Ouvertures conjointes des églises d’Ully Saint-Georges (et contigue à l’église, la grange aux dîmes), et de Cauvigny, distantes de 3.5 km.

©Philippe Laden