Visites commentées et exposition de photos et d’appareils photos, Usines de moulinage de la Galicière, Chatte

Informations pratiques

Visites commentées et exposition de photos et d’appareils photos 19 et 20 septembre Usines de moulinage de la Galicière Isère

Adulte : 3 €/pers

Gratuit pour les moins de 18 ans et les étudiants

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

LE SITE

La Galicière, est une ancienne fabrique de soie de la fin du XVIII° siècle, un ensemble unique en France, dont les particularismes en font un objet patrimonial exceptionnel et singulier. Les hasards de l’histoire, ont conduit jusqu’à nous, des ateliers équipés de machines pour la plupart installées ”au plus fort de la Révolution”.

VISITE COMMENTÉE

Les bâtiments sont inscrits à l’inventaire des Monuments Historiques depuis 2004 et les machines depuis 2007.

Déambulation commentée dans les jardins et les ateliers de moulinage.

Le visiteur est invité à déambuler sur le site et à s’arrêter à sa guise pour écouter les guides présenter des pans d’histoire de la Galicière.

Pas d’ordre particulier à suivre, au visiteur de dérouler son fil…

Et aussi médiation autour d’une œuvre de Sara Favriau, « Qu’à peine ou de peur, un javelot super – plouf ! – nous fait un ricochet” sculpture d’art contemporain installée dans le jardin des fabriques de la Galicière.

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EXPOSITION PHOTOS CHANOINE CROZEL

Les Amis de la Galicière s’emparent du thème de l’édition 2026 : « Patrimoine de la photographie” pour présenter la collection du Chanoine Crozel, retrouvée dans les galetas de la Galicière en 1997.

Dévoilées en 2002 à l’occasion de la première ouverture au public du site lors de l’exposition “Inconnus à la fenêtre”, ces clichés pris entre 1898 et 1911 nous longent au cœur des années 1900. Scènes de la vie quotidienne, festivités, pèlerinages, villages, églises et paysages du Dauphiné, un périple en Italie, un voyage en Savoie… autant de témoignages attestant des changements intervenus au cours du XX°siècle.

Ces photos explorent l’univers familier de nos ancêtres à travers le regard acéré d’un des leurs.

De l’ambiance festive des journées de patronage, aux postures figées des portraits posés, l’exposition est l’occasion d’un voyage pour remonter le temps.

En parallèle de l’exposition une installation présentera une collection d’appareils photos des années 1900 à 1970.

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CAFÉ DES INCONNUS

Au Café des Inconnus, buvette et gourmandises proposées par l’association Les Amis de la Galicière.

Usines de moulinage de la Galicière 285 chemin de la Galicière 38160 Chatte Chatte 38160 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 04 76 38 85 77 http://www.galiciere.org La Galicière, est une ancienne fabrique de soie de la fin du XVIII° siècle, un ensemble unique en France, dont les particularismes en font un objet patrimonial exceptionnel et singulier. Les hasards de l’histoire, ont conduit jusqu’à nous, des ateliers équipés de machines pour la plus part installées ”au plus fort de la Révolution”.

Les bâtiments sont inscrits à l’inventaire des Monuments Historiques depuis 2004 et les machines depuis 2007. Dans Chatte ne pas suivre les indications des GPS (qui envoie sur un chemin non carrossable) à l’exception de l’application Waze. Dans Chatte, trouver le cimetière, puis tourner à gauche devant la petite chapelle et prendre le chemin de la Galicière.

Journées européennes du patrimoine

@amisdelagaliciere