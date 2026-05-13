Visites commentées, Musée du matériel de la photographie, Saulnes

Visites commentées Samedi 23 mai, 19h30, 20h00, 20h30, 21h00, 21h30, 22h00, 22h30, 23h00, 23h30 Musée du matériel de la photographie Meurthe-et-Moselle

Limitées à 10 personnes à la fois

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:30:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T23:30:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Des visites guidées de 30 minutes vous permettront de dévouvrir ce musée dédié à la photographie argentique, avec plus de 1000 objets présentés dans 4 salles thématiques.

Musée du matériel de la photographie 1 Grand’Rue Saulnes 54650 Saulnes 54650 Meurthe-et-Moselle Grand Est 06 77 46 82 31 http://photoclubsaulnes54@gmail.com Créé en 1995, ce musée présente plus de 1000 objets se rapportant à la photographie argentique, rassemblés dans 4 salles thématiques. Parking à proximité

Des visites guidées de 30 minutes vous permettront de dévouvrir ce musée dédié à la photographie argentique, avec plus de 1000 objets présentés dans 4 salles thématiques.

© Musée Matériel de la Photographie