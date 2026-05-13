Visites commentées, Musée du matériel de la photographie, Saulnes
Visites commentées, Musée du matériel de la photographie, Saulnes samedi 23 mai 2026.
Visites commentées Samedi 23 mai, 19h30, 20h00, 20h30, 21h00, 21h30, 22h00, 22h30, 23h00, 23h30 Musée du matériel de la photographie Meurthe-et-Moselle
Limitées à 10 personnes à la fois
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T19:30:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00
Fin : 2026-05-23T23:30:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00
Des visites guidées de 30 minutes vous permettront de dévouvrir ce musée dédié à la photographie argentique, avec plus de 1000 objets présentés dans 4 salles thématiques.
Musée du matériel de la photographie 1 Grand’Rue Saulnes 54650 Saulnes 54650 Meurthe-et-Moselle Grand Est 06 77 46 82 31 http://photoclubsaulnes54@gmail.com Créé en 1995, ce musée présente plus de 1000 objets se rapportant à la photographie argentique, rassemblés dans 4 salles thématiques. Parking à proximité
Des visites guidées de 30 minutes vous permettront de dévouvrir ce musée dédié à la photographie argentique, avec plus de 1000 objets présentés dans 4 salles thématiques.
© Musée Matériel de la Photographie