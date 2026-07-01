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VISITES D’ART SACRÉ DE JEAN-LOUIS BLANCHON Angoustrine-Villeneuve-des-Escaldes

mercredi 22 juillet 2026 · Angoustrine-Villeneuve-des-Escaldes

Informations pratiques

Début
mercredi 22 juillet 2026
Fin
mercredi 22 juillet 2026
Heure de début
17:15:00
Ville
66760 Angoustrine-Villeneuve-des-Escaldes
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif

Angoustrine-Villeneuve-des-Escaldes

VISITES D’ART SACRÉ DE JEAN-LOUIS BLANCHON

Angoustrine-Villeneuve-des-Escaldes Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-07-22 17:15:00
fin : 2026-08-19

Date(s) :
2026-07-22 2026-08-19

Visites d’art sacré, commentées par Jean-Louis Blanchon. Transport non assuré.
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Angoustrine-Villeneuve-des-Escaldes 66760 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 04 15 47 

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English :

Sacred art tours with commentary by Jean-Louis Blanchon. Transport not provided.

L’événement VISITES D’ART SACRÉ DE JEAN-LOUIS BLANCHON Angoustrine-Villeneuve-des-Escaldes a été mis à jour le 2026-07-01 par OTC PYRENEES CERDAGNE

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