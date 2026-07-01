AGENDA · Bourg-Madame
VISITES D’ART SACRÉ DE JEAN-LOUIS BLANCHON Bourg-Madame
mercredi 8 juillet 2026 · Bourg-Madame
Informations pratiques
Bourg-Madame
VISITES D’ART SACRÉ DE JEAN-LOUIS BLANCHON
Bourg-Madame Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-07-08 17:45:00
fin : 2026-07-08
Date(s) :
2026-07-08 2026-08-05
Visites d’art sacré, commentées par Jean-Louis Blanchon. Transport non assuré.
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Bourg-Madame 66760 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 04 15 47
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English :
Sacred art tours with commentary by Jean-Louis Blanchon. Transport not provided.
L’événement VISITES D’ART SACRÉ DE JEAN-LOUIS BLANCHON Bourg-Madame a été mis à jour le 2026-06-27 par OTC PYRENEES CERDAGNE
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