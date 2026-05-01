VISITES DE FERMES 2026: LE DOMAINE DE LA ROUVIÈRE Saint-Privat-de-Vallongue

Saint-Privat-de-Vallongue

VISITES DE FERMES 2026: LE DOMAINE DE LA ROUVIÈRE

226 route de Marveillac Saint-Privat-de-Vallongue Lozère

Tarif : 5 – 5 – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-05-16 2026-06-24 2026-07-01 2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26

Au Domaine de la Rouvière venez découvrir le domaine lors de la visite guidé avec rencontre avec le troupeau de brebis et les différents animaux de la ferme, présentation de l’agroforesterie et des pratiques agroécologique de restauration du patrimoine et de son histoire, visite de la châtaigneraie.

Inscription obligatoire à l’office de tourisme des Cévennes au Mont Lozère

De juin à septembre, venez découvrir les visites de fermes entre Cévennes et Mont Lozère! Du Mont Lozère à la Vallée Française, de la Vallée Longue aux Gorges du Tarn, partez à la découverte de nos agriculteurs et de leurs savoir-faire.

Au domaine de la Rouvière Michael et Christian cultivent des châtaigniers et des légumes sur des bancels, tout en élevant des brebis de race Rouge du Roussillon.

Ils pratiquent une agriculture paysanne et agroforestière, profondément respectueuse de son environnement et de son patrimoine. Au Domaine de la Rouvière, le bien-être animal, l’agroécologie et la tradition sont les maîtres mots d’un engagement quotidien pour la terre.

Au programme de la visite:

– Visite guidé du domaine,

– Rencontre avec le troupeau de brebis et les différents animaux de la ferme,

– Présentation de l’agroforesterie et des pratiques agroécologique de restauration du patrimoine et de son histoire,

– Visite de la châtaigneraie.

Dégustation et possibilité d’achat

Inscription obligatoire à l’office de tourisme des Cévennes au Mont Lozère .

226 route de Marveillac Saint-Privat-de-Vallongue 48240 Lozère Occitanie +33 4 66 45 81 94

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English :

At Domaine de la Rouvière, come and discover the estate on a guided tour, including a meeting with the flock of ewes and the various farm animals, a presentation of agroforestry and agroecological practices for restoring heritage and history, and a visit to the chestnut grove.

Registration required at the Cévennes au Mont Lozère tourist office

L’événement VISITES DE FERMES 2026: LE DOMAINE DE LA ROUVIÈRE Saint-Privat-de-Vallongue a été mis à jour le 2026-05-09 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère