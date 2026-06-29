Visites de fermes > les clés d’un paradis à Cléden Cléden-Cap-Sizun jeudi 13 août 2026.

Cléden-Cap-Sizun

Visites de fermes > les clés d’un paradis à Cléden

route de Kerfeuguel Cléden-Cap-Sizun Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 15:00:00

fin : 2026-08-13 16:30:00

Date(s) :

2026-08-13

Comme tous les étés, les fermes du Cap Sizun vous ouvrent leurs portes. C’est une belle occasion de découvrir le quotidien des producteurs capistes, d’échanger avec eux et de mieux comprendre leur métier.

Anne-Charlotte est maraîchère bio à Cléden et produit une diversité de légumes de saison.

Gratuit. 10 personnes. Réservez votre visite à l’office de tourisme d’Audierne.

Proposé avec la communauté de communes du Cap Sizun Pointe du Raz. .

route de Kerfeuguel Cléden-Cap-Sizun 29770 Finistère Bretagne +33 2 57 56 03 13

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English :

L’événement Visites de fermes > les clés d’un paradis à Cléden Cléden-Cap-Sizun a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz