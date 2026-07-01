Informations pratiques

Cléden-Cap-Sizun

WINDBORNE pplyphonies du monde

LA CHAPELLE ST THEY Cléden-Cap-Sizun Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-27 20:00:00

fin : 2026-07-27 21:30:00

Date(s) :

2026-07-27

Vingt ans d’amitié et une solide maîtrise du chant en harmonie serrée les lient. Se passionnant pour toutes sortes de traditions vocales à travers les âges, ils passent d’un style, d’une époque et d’un continent à l’autre sur des mélodies originales créant une polyphonie aux rythmes soutenus qui se passe bien aisément d’instruments. Ancrés dans cette grande tradition états-unienne du chant a cappella, ils nous embarquent dans un tour du monde guidé sur des chants de lutte et de protestation, explorant des thématiques sociales comme les mouvements ouvriers, la défense des droits civiques, ou portant la voix de communautés marginalisées. La profondeur des émotions qu’ils savent susciter rivalise avec des moments plus légers et plein d’esprit… revendicateur !

Le quatuor WINDBORNE des Etats-unis se produira en France à Arles, en Centre-Bretagne, et la Chapelle St They (Pointe du Van) Lundi 27 Juillet.

OUVERTURE PORTES 19H15 CONCERT 20h. Réservation sur WEEZEVENT.

Lundi 27 juillet de 20 h à 21 h 30

Lieu CHAPELLE ST THEY, CAP DU VAN, Cléden-Cap-Sizun.

Tarif SUR PLACE ( en espèces) 12€, EN LIGNE ( réservation conseillée) 10€. .

LA CHAPELLE ST THEY Cléden-Cap-Sizun 29770 Finistère Bretagne

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English :

L’événement WINDBORNE pplyphonies du monde Cléden-Cap-Sizun a été mis à jour le 2026-07-12 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz