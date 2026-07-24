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AGENDA · Brennilis

Visites de la centrale de Brennilis Brennilis

vendredi 24 juillet 2026 · Brennilis

Informations pratiques

Début
vendredi 24 juillet 2026
Fin
vendredi 24 juillet 2026
Adresse
Site des Monts d'Arrée
Ville
29690 Brennilis
Département
Finistère
Tarif

Brennilis

Visites de la centrale de Brennilis

Site des Monts d’Arrée Brennilis Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24
fin : 2026-07-24

Date(s) :
2026-07-24 2026-08-31

Tout au long de l’été, vous avez la possibilité de visiter la centrale nucléaire de Brennilis, plusieurs propositions de visites gratuites
– Parcours de l’énergie le mardi à 14h
– Visite extérieure de la centrale le mercredi à 14h
– Parcours expérience Famille jeudi à 14h
– Visite enceinte réacteur vendredi à 13h (2 fois par mois / 18 ans et plus)
– Escape game samedi à 14h

Plus d’informations sur le site http://www.edf.fr/brennilis   .

Site des Monts d’Arrée Brennilis 29690 Finistère Bretagne  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Visites de la centrale de Brennilis Brennilis a été mis à jour le 2026-07-23 par OT MONTS D’ARREE YEUN ELEZ

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