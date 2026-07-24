Visites de la centrale de Brennilis Brennilis
vendredi 24 juillet 2026 · Brennilis
Informations pratiques
Brennilis
Visites de la centrale de Brennilis
Site des Monts d’Arrée Brennilis Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24 2026-08-31
Tout au long de l’été, vous avez la possibilité de visiter la centrale nucléaire de Brennilis, plusieurs propositions de visites gratuites
– Parcours de l’énergie le mardi à 14h
– Visite extérieure de la centrale le mercredi à 14h
– Parcours expérience Famille jeudi à 14h
– Visite enceinte réacteur vendredi à 13h (2 fois par mois / 18 ans et plus)
– Escape game samedi à 14h
Plus d’informations sur le site http://www.edf.fr/brennilis .
Site des Monts d’Arrée Brennilis 29690 Finistère Bretagne
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English :
L’événement Visites de la centrale de Brennilis Brennilis a été mis à jour le 2026-07-23 par OT MONTS D’ARREE YEUN ELEZ
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