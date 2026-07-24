Informations pratiques

Brennilis

Visites de la centrale de Brennilis

Site des Monts d’Arrée Brennilis Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24 2026-08-31

Tout au long de l’été, vous avez la possibilité de visiter la centrale nucléaire de Brennilis, plusieurs propositions de visites gratuites

– Parcours de l’énergie le mardi à 14h

– Visite extérieure de la centrale le mercredi à 14h

– Parcours expérience Famille jeudi à 14h

– Visite enceinte réacteur vendredi à 13h (2 fois par mois / 18 ans et plus)

– Escape game samedi à 14h

Plus d’informations sur le site http://www.edf.fr/brennilis .

Site des Monts d’Arrée Brennilis 29690 Finistère Bretagne

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English :

L’événement Visites de la centrale de Brennilis Brennilis a été mis à jour le 2026-07-23 par OT MONTS D’ARREE YEUN ELEZ