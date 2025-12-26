Visites de la Fabrique théâtrale de Culture Commune Loos-en-Gohelle

Loos-en-Gohelle

Visites de la Fabrique théâtrale de Culture Commune

Base 11/19 Loos-en-Gohelle Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Réservez votre visite guidée avec nos médiatrices pour tout savoir de la Fabrique Théâtrale de Culture Commune ; depuis son patrimoine historique jusqu’aux secrets des coulisses de sa reconversion en lieu culturel !

Culture Commune est installée au sein de l’ancienne salle des pendus du carreau de fosse du 11/19 à Loos-en-Gohelle à l’époque ce bâtiment abritait les vestiaires des mineurs et les bains-douches. Lorsque l’activité minière s’est arrêtée et que le site a fermé en 1986, une réflexion a été menée pour lui donner une nouvelle impulsion. Après des premiers travaux, la salle est transformée et devient la Fabrique Théâtrale, Culture Commune s’y implante en 1998 et y déploie ses activités.

C’est désormais un lieu de création, de pratique, et de transmission une fabrique pour de nombreux projets, que ce soit l’accompagnement et le soutien à la création, la mise en place de projets artistiques avec les habitant·e·s, publics et partenaires, ou des propositions d’ateliers, stages, formations et rencontres.

Des équipes artistiques sont accueillies en résidence d’écriture ou de création. Le travail en cours peut être partagé, ouvert au public et/ou professionnel·le·s à l’occasion des Sorties de fabrique.

La Fabrique Théâtrale abrite également les étapes importantes des projets d’action artistique et culturelle menés avec de nombreux partenaires sur le territoire. Elle accueille également certains projets implicatifs et participatifs avec les habitant·e·s, bénévoles, etc.

Par ailleurs, la Fabrique Théâtrale porte en son sein une partie de la programmation de saison, dont celle des festivals Qu’est- ce qu’on fabrique en famille ? et La Beauté du Geste.

L’équipe permanente y a ses bureaux. L’accueil-billetterie y est également ouvert toute la saison, et offre la possibilité de se renseigner au sujet des spectacles, ateliers, rencontres, ou sur l’histoire du lieu. .

Base 11/19 Loos-en-Gohelle 62750 Pas-de-Calais Hauts-de-France billetterie@culturecommune.fr

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English :

Book your guided tour with our mediators to learn all about Culture Commune’s Fabrique Théâtrale, from its historical heritage to the behind-the-scenes secrets of its conversion into a cultural venue!

L’événement Visites de la Fabrique théâtrale de Culture Commune Loos-en-Gohelle a été mis à jour le 2025-12-26 par Office de Tourisme de Lens-Liévin