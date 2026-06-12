VISITES DE LA FERME DE MAKALI Linel Nozay

Nozay

VISITES DE LA FERME DE MAKALI

Linel Ferme de Makali Nozay Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 10:00:00

fin : 2026-08-15 12:00:00

Date(s) :

2026-07-04

La ferme pédagogique de Makali vous ouvre ses portes

Découvrez les différents animaux et apprenez en plus sur leur mode de vie grâce aux visites et ateliers.

Lors de la visite, nous vous dévoilerons les secrets de notre ferme et vous ferons vivre une expérience unique.

Les enfants sont les bienvenus à la Ferme de Makali ! Nous proposons une variété d’ateliers fermiers conçus spécialement pour les petits.

Les dates des visites libres sans réservation

– Samedi 4 juillet de 10h à 12h

– Mercredi 8 juillet de 10h à 12h

– Jeudi 9 juillet de 10h à 12h

– Samedi 11 juillet de 10h à 12h

– Mardi 14 juillet de 10h à 12h

– Samedi 18 juillet de 10h à 12h

– Mercredi 22 juillet de 10h à 12h

– Samedi 25 juillet de 10h à 12h

– Mercredi 29 juillet de 10h à 12h

– Samedi 1er août de 10h à 12h

– Mercredi 5 août de 10h à 12h

– Samedi 8 août de 10h à 12h

– Mercredi 12 août de 10h à 12h

– Samedi 15 août de 10h à 12h

Tarifs 6€ Gratuit -1 an

Des ateliers sont proposés tout l’été à la ferme balades à poney, ateliers p’tit fermier, ateliers apprenti fermier, atelier fabrication de savons, atelier fabrication de pain.

Consultez le programme des ateliers sur le site internet de la ferme Makali .

Linel Ferme de Makali Nozay 44170 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 64 31 40 22

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English :

The Makali Educational Farm welcomes you

L’événement VISITES DE LA FERME DE MAKALI Nozay a été mis à jour le 2026-06-12 par Pays Erdre Canal Forêt