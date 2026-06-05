Visites de la pisciculture Route d’Auxelles Chaux

Chaux

Visites de la pisciculture

Route d’Auxelles Pisciculture Beaume Chaux Territoire de Belfort

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 10:00:00

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-13

Découvrez notre ferme piscicole dans le Territoire de Belfort.

Une visite en 4 étapes bassins extérieurs d’exploitation, bassins intérieurs de stockage, l’atelier de transformation et la Poissonnerie de détail. Nous vous expliquerons notre activité, notre philosophie et les enjeux de l’élevage de poissons.

La visite se terminera sur une note conviviale avec la dégustation de la spécialité incontournable de notre région la friture de Carpes. .

Route d’Auxelles Pisciculture Beaume Chaux 90330 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 27 69 59 info@pisciculture-beaume.fr

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English : Visites de la pisciculture

L’événement Visites de la pisciculture Chaux a été mis à jour le 2026-06-05 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)