Visites de la pisciculture Route d’Auxelles Chaux
Visites de la pisciculture Route d’Auxelles Chaux jeudi 16 juillet 2026.
Chaux
Visites de la pisciculture
Route d’Auxelles Pisciculture Beaume Chaux Territoire de Belfort
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 10:00:00
fin : 2026-07-30
Date(s) :
2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-13
Découvrez notre ferme piscicole dans le Territoire de Belfort.
Une visite en 4 étapes bassins extérieurs d’exploitation, bassins intérieurs de stockage, l’atelier de transformation et la Poissonnerie de détail. Nous vous expliquerons notre activité, notre philosophie et les enjeux de l’élevage de poissons.
La visite se terminera sur une note conviviale avec la dégustation de la spécialité incontournable de notre région la friture de Carpes. .
Route d’Auxelles Pisciculture Beaume Chaux 90330 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 27 69 59 info@pisciculture-beaume.fr
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L’événement Visites de la pisciculture Chaux a été mis à jour le 2026-06-05 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)