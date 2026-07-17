Visites de l’église Saint-Jean-Baptiste de Baillou, Église Saint-Jean-Baptiste, Baillou

Informations pratiques

Visites de l’église Saint-Jean-Baptiste de Baillou 19 et 20 septembre Église Saint-Jean-Baptiste Loir-et-Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visite organisée de 2 heures qui commencera par une description détaillée du portail Renaissance exceptionnel. Un parcours sera fait à l’intérieur de l’église pour décrire certains vitraux du 16ᵉ et du 19ᵉ, le mobilier, un tableau du 17ᵉ représentant Saint François Borgia et un remarquable retable en pierre peint du 17ᵉ. Le conflit entre l’église et la République ainsi que le renouveau spirituel catholique de la fin du 19ème siècle seront évoqués au cours de cette visite.

Église Saint-Jean-Baptiste Le Bourg, 41170 Baillou Baillou 41170 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 02 54 80 81 23 Église de style gothique flamboyant et Renaissance, vitraux du XVe siècle, retable en pierre peinte XVIIe siècle, poutres sculptées et voute polychrome en bois. Édifice inscrit au titre des monuments historiques. En voiture, parking de la mairie

Visite organisée de 2 heures qui commencera par une description détaillée du portail Renaissance exceptionnel.

François-Xavier Jacquin