Visites de l’exposition Pasquale PAOLI, Musée Pascal Paoli – Museu Pasquale Paoli, Morosaglia

Visites de l’exposition Pasquale PAOLI Samedi 23 mai, 10h00 Musée Pascal Paoli – Museu Pasquale Paoli Haute-Corse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T10:00:00+02:00 – 2026-05-23T18:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T10:00:00+02:00 – 2026-05-23T18:00:00+02:00

Visite libre Musée Maison natale Pasquale Paoli.

Musée Pascal Paoli – Museu Pasquale Paoli Hameau de Stretta, 20218 Morosaglia, France Morosaglia 20218 Haute-Corse Corse 0495610497 https://www.haute-corse.fr/site/index.php?page=musee-pascal-paoli Collections liées au plus important personnage de la Corse moderne, Pascal Paoli, héros de la guerre d’indépendance et toujours vénéré aujourd’hui, symbole pour les Corses de leur identité.

Visite libre Musée Maison natale Pasquale Paoli.

©Nunzia Marchetti