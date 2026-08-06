Informations pratiques

Brioux-sur-Boutonne

Visites De l’idée au terrain l’architecture d’un complexe sportif

L’Agrion Brioux-sur-Boutonne Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-15 18:30:00

fin : 2026-10-15

Date(s) :

2026-10-15

Le complexe sportif de L’Agrion est un lieu dédié à de nombreuses disciplines, pensé pour répondre aux attentes des sportifs de tous niveaux. Entre performance, confort et polyvalence, cet espace rythme le quotidien de ses usagers. Mais comment est-il vécu au jour le jour ? Et quels défis l’architecte doit-il relever pour concevoir un équipement aussi exigeant ?

Par Benoît Engel, architecte, associé de l’Agence BEAUDOIN ENGEL BELLISAI. Proposé par le Pays d’art et d’histoire Mellois en Poitou. En partenariat avec le service des Sport de la communauté de communes de Mellois en Poitou.

Sur réservation au 05 49 29 15 10 .

L’Agrion Brioux-sur-Boutonne 79170 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 29 15 10

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English : Visites De l’idée au terrain l’architecture d’un complexe sportif

L’événement Visites De l’idée au terrain l’architecture d’un complexe sportif Brioux-sur-Boutonne a été mis à jour le 2026-08-06 par OT Pays Mellois