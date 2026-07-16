Visites de Mixt, Mixt – Terrain d’arts en Loire-Atlantique, Nantes

Informations pratiques

Visites de Mixt Samedi 19 septembre, 11h00, 14h30, 16h30 Mixt – Terrain d’arts en Loire-Atlantique Loire-Atlantique

Gratuit, Réservation obligatoire, Limité à 20 personnes, 1h30

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, venez visiter les multiples espaces de Mixt : son jardin, ses préaux, son restaurant, ses studios de création, ses deux salles de spectacle, ses coulisses et ses recoins !

Mixt – Terrain d’arts en Loire-Atlantique 47 rue du Coudray 44000 Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire 02 28 24 28 00 http://www.mixt.fr https://www.instagram.com/mixt_44/;https://www.facebook.com/mixtloireatlantique/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.mixt.fr/spectacle?id_spectacle=806&type4=Visites…&lng=1 »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 51 88 25 25 »}, {« type »: « email », « value »: « billetterie@mixt.fr »}] Dans le quartier Saint-Donatien, la

base nantaise de Mixt est un lieu

hybride et vivant. Deux salles de spectacles,

des studios de création, un restaurant-bar, un

grand jardin et des préaux accueillent aussi

bien des spectacles que des festivals, congrès,

formations, initiatives citoyennes et pratiques

artistiques ou sportives libres. Les promeneurs

ont aussi toute leur place dans ce lieu de nature

en plein cœur de ville. Ancré dans son quartier

et ouvert sur le territoire, Mixt expérimente un

modèle culturel inédit. – Accès à pieds ou à vélo par le 76 rue du général Buat, le 49 rue du Coudray ou le 19 rue Morand.

– Parking accessible au 49 rue du Coudray 44000 Nantes.

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, venez visiter Mixt : son jardin, ses studios de création, ses deux salles de spectacle, ses coulisses et ses recoins !

© Paul Pascal