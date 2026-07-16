Visites de Mixt, Mixt – Terrain d’arts en Loire-Atlantique, Nantes
samedi 19 septembre 2026 · Mixt - Terrain d'arts en Loire-Atlantique · Nantes
Informations pratiques
Visites de Mixt Samedi 19 septembre, 11h00, 14h30, 16h30 Mixt – Terrain d’arts en Loire-Atlantique Loire-Atlantique
Gratuit, Réservation obligatoire, Limité à 20 personnes, 1h30
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, venez visiter les multiples espaces de Mixt : son jardin, ses préaux, son restaurant, ses studios de création, ses deux salles de spectacle, ses coulisses et ses recoins !
Mixt – Terrain d’arts en Loire-Atlantique 47 rue du Coudray 44000 Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire 02 28 24 28 00 http://www.mixt.fr https://www.instagram.com/mixt_44/;https://www.facebook.com/mixtloireatlantique/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.mixt.fr/spectacle?id_spectacle=806&type4=Visites…&lng=1 »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 51 88 25 25 »}, {« type »: « email », « value »: « billetterie@mixt.fr »}] Dans le quartier Saint-Donatien, la
base nantaise de Mixt est un lieu
hybride et vivant. Deux salles de spectacles,
des studios de création, un restaurant-bar, un
grand jardin et des préaux accueillent aussi
bien des spectacles que des festivals, congrès,
formations, initiatives citoyennes et pratiques
artistiques ou sportives libres. Les promeneurs
ont aussi toute leur place dans ce lieu de nature
en plein cœur de ville. Ancré dans son quartier
et ouvert sur le territoire, Mixt expérimente un
modèle culturel inédit. – Accès à pieds ou à vélo par le 76 rue du général Buat, le 49 rue du Coudray ou le 19 rue Morand.
– Parking accessible au 49 rue du Coudray 44000 Nantes.
Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, venez visiter Mixt : son jardin, ses studios de création, ses deux salles de spectacle, ses coulisses et ses recoins !
© Paul Pascal
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