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Visites découverte du jardin pédagogique de l’île d’amour, Jardins pédagogiques de l’île d’amour, Meylan

Visites découverte du jardin pédagogique de l’île d’amour, Jardins pédagogiques de l’île d’amour, Meylan

Visites découverte du jardin pédagogique de l’île d’amour, Jardins pédagogiques de l’île d’amour, Meylan samedi 6 juin 2026.

Lieu : Jardins pédagogiques de l'île d'amour

Adresse : 14 Chemin de l’Ile d’Amour 38240 Meylan

Ville : 38240 Meylan

Département : Isère

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Tarif : Visites commentées toutes les heures sauf entre 12h et 13h

Visites découverte du jardin pédagogique de l’île d’amour Samedi 6 juin, 09h00 Jardins pédagogiques de l’île d’amour Isère

Visites commentées toutes les heures sauf entre 12h et 13h

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T09:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T09:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Jardins pédagogiques de l’île d’amour: Ouverture exceptionnelle au public

L’équipe vous proposera des visites commentées toutes les heures de 9h à 12h et de 13h à 17h

Jardins pédagogiques de l’île d’amour 14 Chemin de l’Ile d’Amour 38240 Meylan Meylan 38240 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 06 08 47 69 54 https://www.grenoblealpesmetropole.fr/585-l-ile-d-amour.htm Les visiteurs pourront se garer dans le centre technique à proximité ou sur les parkings du parc. Accès en transport en commun recommandé par la ligne C1 arrêt « La Carronnerie Ile d’Amour »
Jardins pédagogiques de l’île d’amour: Ouverture exceptionnelle au public

©service communication GAM

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