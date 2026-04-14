Visites découverte du jardin pédagogique de l’île d’amour, Jardins pédagogiques de l’île d’amour, Meylan

Visites découverte du jardin pédagogique de l’île d’amour Samedi 6 juin, 09h00 Jardins pédagogiques de l’île d’amour Isère

Visites commentées toutes les heures sauf entre 12h et 13h

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T09:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T09:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Jardins pédagogiques de l’île d’amour: Ouverture exceptionnelle au public

L’équipe vous proposera des visites commentées toutes les heures de 9h à 12h et de 13h à 17h

Jardins pédagogiques de l’île d’amour 14 Chemin de l’Ile d’Amour 38240 Meylan Meylan 38240 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 06 08 47 69 54 https://www.grenoblealpesmetropole.fr/585-l-ile-d-amour.htm Les visiteurs pourront se garer dans le centre technique à proximité ou sur les parkings du parc. Accès en transport en commun recommandé par la ligne C1 arrêt « La Carronnerie Ile d’Amour »

Jardins pédagogiques de l’île d’amour: Ouverture exceptionnelle au public

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