Visites découvertes « Dans les coulisses du Muséum en chantier », Muséum départemental du Var – Jardin départemental du Las, Toulon

Informations pratiques

Visites découvertes « Dans les coulisses du Muséum en chantier » Samedi 19 septembre, 10h00, 11h00, 14h00, 15h00 Muséum départemental du Var – Jardin départemental du Las Var

Gratuit, sur réservation (nombre limité de places disponibles)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Le Muséum départemental du Var est fermé pour travaux. Mais pendant le chantier… conservateurs, régisseur des collections, restaurateurs, médiateurs et scientifiques s’affairent autour des collections d’histoire naturelle et du futur parcours de visite.

Nous vous invitons à un point chantier exclusif, afin de découvrir les coulisses des travaux et d’avoir les premières indiscrétions sur le futur Muséum en cours de création !

Muséum départemental du Var – Jardin départemental du Las 737 chemin du Jonquet, 83200 Toulon, France Toulon 83200 Pied-Taillat Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 33483954430 https://museum.var.fr [{« type »: « phone », « value »: « 04.83.95.44.20 »}] Le Var est l’un des rares départements français à être doté d’un muséum d’histoire naturelle, labellisé Musée de France, consacré à la connaissance et à la mise en valeur de son patrimoine naturel. Fruit de plus de 130 ans de conservation, d’étude, d’enrichissement et de valorisation des collections, le Muséum est conçu comme une promenade au cœur du Var. Dans l’écrin que constitue le Jardin départemental du Las, le Muséum est une invitation au voyage, au fil des collections en géologie, minéralogie, paléontologie, préhistoire, botanique et zoologie, issues des expéditions naturalistes d’hier et d’aujourd’hui.

Acteur central de la diffusion de la culture environnementale, le Muséum propose en continu une programmation scientifique et culturelle gratuite et accessible à tous, petits et grands, groupes et scolaires, autour du parcours de visite permanent, mais aussi des expositions temporaires inédites qui rythment chaque année. Gratuit. Muséum ouvert du mardi au dimanche de 9h à 18h en continu (fermeture les lundis et jours fériés). Jardin ouvert toute l’année du 15 mars au 14 octobre (9h-19h30) et du 15 octobre au 14 mars (9h-18h). Parking. Aire de Pique-nique aménagée.

Le Muséum départemental du Var est fermé pour travaux. Mais pendant le chantier… conservateurs, régisseur des collections, restaurateurs, médiateurs et scientifiques s’affairent autour des d’histoire…

© Muséum départemental du Var