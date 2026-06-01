visites des 3 jardins de Lauris (84), Jardins du château de Lauris, Lauris

visites des 3 jardins de Lauris (84) 5 – 7 juin Jardins du château de Lauris Vaucluse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T09:00:00+02:00 – 2026-06-05T20:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00

Les trois jardins se sont regroupés pour cette journée Seul le jardin des plantes tinctoriales est payant ; tarif réduit pour tous les adultes 2 euros Les visiteurs découvriront ces trois beaux jardins laurisiens..

Jardins du château de Lauris Place du Chateau, 84360 Lauris, France Lauris 84360 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33490084048 http://www.couleur-garance.com Situé sur un promontoire, le château de Lauris est doté au XVIIIe siècle par Jean de Montaud d’Arlatan d’un des plus grands jardins architecturés de l’époque. Le jardin dit neuf se déploie sur sept terrasses ; les deux plus hautes sont ouvertes au public. Un jardin conservatoire des plantes tinctoriales renoue avec le passé du village, centre de production de couleurs naturelles dès le XVIe siècle. Plus de 250 espèces de plantes y sont présentées dont la Garance, largement cultivée localement du XVIIIe siècle jusqu’en 1900, pour la production d’un rouge destiné à l’impression des cotonnades. Au côté du jardinier passionné, des bénévoles veillent à faire connaître les végétaux dont on extrait des colorants pour la teinture, mais aussi pour la peinture, la cosmétique ou l’alimentation. En contraste, le jardin public est agrémenté de plantes à floraison blanche. Témoins d’un riche réseau hydraulique, bassins et fontaines monumentales ornées accompagnent le cheminement. Parking au centre du village.

Les trois jardins se sont regroupés pour cette journée Seul le jardin des plantes tinctoriales est payant ; tarif réduit pour tous les adultes 2 euros Les visiteurs découvriront ces trois beaux…

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