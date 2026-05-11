Gez

Visites des médicinales du Bergons

Les médicinales du Bergons GEZ Gez Hautes-Pyrénées

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24 14:00:00

fin : 2026-09-30 16:00:00

Date(s) :

2026-06-24

Tous les mercredis après-midi, venez découvrir, sentir, goûter mes plantes et les simples sauvages dans leur écrin de verdure ! Environ 2h de voyage sensoriel en pleine nature pyrénéenne, suivi d’une dégustation de tisane.

Sur réservation par téléphone.

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Les médicinales du Bergons GEZ Gez 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 80 93 48 33

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English :

Every Wednesday afternoon, come and discover, smell and taste my plants and wild simples in their green setting! A 2-hour sensory journey through Pyrenean nature, followed by an herbal tea tasting.

Reservations by telephone.

L’événement Visites des médicinales du Bergons Gez a été mis à jour le 2026-05-11 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65