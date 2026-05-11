Visites des médicinales du Bergons Les médicinales du Bergons Gez
Visites des médicinales du Bergons Les médicinales du Bergons Gez mercredi 24 juin 2026.
Gez
Visites des médicinales du Bergons
Les médicinales du Bergons GEZ Gez Hautes-Pyrénées
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24 14:00:00
fin : 2026-09-30 16:00:00
Date(s) :
2026-06-24
Tous les mercredis après-midi, venez découvrir, sentir, goûter mes plantes et les simples sauvages dans leur écrin de verdure ! Environ 2h de voyage sensoriel en pleine nature pyrénéenne, suivi d’une dégustation de tisane.
Sur réservation par téléphone.
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Les médicinales du Bergons GEZ Gez 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 80 93 48 33
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English :
Every Wednesday afternoon, come and discover, smell and taste my plants and wild simples in their green setting! A 2-hour sensory journey through Pyrenean nature, followed by an herbal tea tasting.
Reservations by telephone.
L’événement Visites des médicinales du Bergons Gez a été mis à jour le 2026-05-11 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65
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