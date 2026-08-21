Informations pratiques

Bretteville-sur-Odon

Visites Domaine de la Baronnie

8 Rue de la Baronnerie Bretteville-sur-Odon Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 16:30:00

fin : 2026-09-19 17:45:00

Date(s) :

2026-09-19

Découvrez le Manoir, la Grange à Dîmes et les communs lors d’une visite guidée.

Gratuit sur réservation. Deux créneaux 15h–16h15 et 16h30–17h45.

Visites Domaine de la Baronnie

Journées européennes du patrimoine

Le Domaine de la Baronnie de Bretteville-sur-Odon est une ancienne seigneurie de l’Abbaye du Mont Saint-Michel.

Visites du Manoir, de la Grange à Dîmes et des communs, avec Héléna Thybert, guide-conférencière.

Gratuit, sur réservation auprès de l’Office de Tourisme de Caen la mer

2 créneaux

Visite 1 15h à 16h15

Visite 2 16h30 à 17h45 .

8 Rue de la Baronnerie Bretteville-sur-Odon 14760 Calvados Normandie +33 2 31 29 19 90 culture@brettevillesurodon.fr

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English : Visites Domaine de la Baronnie

Discover the Manor House, the Tithe Barn and the outbuildings on a guided tour.

Free of charge, subject to booking. Two time slots: 3.00 pm–4.15 pm and 4.30 pm–5.45 pm.

L’événement Visites Domaine de la Baronnie Bretteville-sur-Odon a été mis à jour le 2026-08-21 par Calvados Attractivité