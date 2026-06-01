Visites du centre de recherches archéologiques Inrap d’Achicourt, Centre de recherches archéologique Inrap, Achicourt

Visites du centre de recherches archéologiques Inrap d’Achicourt Dimanche 14 juin, 10h00, 14h00 Centre de recherches archéologique Inrap Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-14T10:00:00+02:00 – 2026-06-14T12:30:00+02:00

Fin : 2026-06-14T14:00:00+02:00 – 2026-06-14T18:00:00+02:00

Venez découvrir l’envers du décor de l’archéologie préventive en visitant le centre de recherches archéologique d’Achicourt, l’un des lieux de travail des archéologues de l’Inrap.

Plusieurs ateliers et animations vous seront proposés et vous permettront de rencontrer et d’échanger directement avec les archéologues de l’Inrap. Découvrez comment ceux-ci travaillent après la phase de fouille, et ce que deviennent les vestiges archéologiques mis au jour.

En parallèle, la Maison d’archéologie du Pas-de-Calais, à Dainville, proposera également des visites de son Centre de conservation et d’étude (CCE) pour en découvrir davantage sur les coulisses de l’archéologie.

https://openagenda.com/fr/jea-2026/events/les-coulisses-de-la-maison-de-larcheologie-du-pas-de-calais

Centre de recherches archéologique Inrap 11 rue Planquettes Achicourt 62217 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« link »: « https://openagenda.com/fr/jea-2026/events/les-coulisses-de-la-maison-de-larcheologie-du-pas-de-calais »}]

Venez découvrir l’envers du décor de l’archéologie préventive en visitant le centre de recherches archéologique d’Achicourt, l’un des lieux de travail des archéologues de l’Inrap.

© Inrap