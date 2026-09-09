Visites du Château et des jardins du Pin, Château et jardins du Pin, Fabras

Informations pratiques

Visites du Château et des jardins du Pin 19 et 20 septembre Château et jardins du Pin Ardèche

Entrée 5 €, gratuit pour les moins de 12 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

SECRETS D’UN CHÂTEAU, MYSTÈRES D’UN JARDIN

Au coeur d’une forêt, au milieu du Parc Naturel Régional des Monts d’Ardèche, château et jardins sont dédiés au patrimoine, au paysage et à la création contemporaine. Un château du 16e siècle meublé à l’ancienne, typique des maisons fortes cévenoles, des jardins bio à la sauvagerie maîtrisée créés par la plasticienne Martine Diersé : le site, atypique, est propice à la découverte. Il se découvre et se dévoile comme un labyrinthe de la pensée et du songe. « La magie du lieu se révèle par la présence même des visiteuses et des visiteurs qui le chargent de rêves, d’histoires et de leur propre imaginaire« . Entre aujourd’hui et jadis, du rêve à la réalité, pour le plaisir des sens, pour la séduction d’une visite commentée où l’on prend le temps du dialogue avec chacun…

Les jardins portent le label « Jardin remarquable » du Ministère de la Culture et de « l’Association des Amis des Jardins Remarquables européens ». Château et jardins portent le label « Valeurs Parc » du Parc Naturel Régional des Monts d’Ardèche. Ils sont partenaires des « Echappées » du « Partage des eaux », parcours artistique à clel ouvert initié par le PNR.

Château et jardins du Pin Le Pin, 07380 Fabras, Ardèche, Auvergne-Rhône-Alpes Fabras 07380 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes 04 75 38 05 26 http://www.chateau-du-pin.org Maison forte typique de la Cévenne ardéchoise possédant un ameublement ancien ainsi qu’une collection d’art contemporain. Elle est environnée de jardins contemporains labellisés « Jardin remarquable » alliant sculptures et végétaux.

SECRETS D’UN CHÂTEAU, MYSTÈRES D’UN JARDIN

©Simon Bugnon