Visites du jeudi | Alb’atelier du verre VILLEDIEU-LES-POELES Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
jeudi 10 septembre 2026 · VILLEDIEU-LES-POELES · Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
Informations pratiques
Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
Visites du jeudi | Alb’atelier du verre
VILLEDIEU-LES-POELES 25 rue Carnot Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-10 11:00:00
fin : 2026-09-10
Date(s) :
2026-09-10
Découverte et démonstrations de la fabrication de vitraux et ses diverses techniques vitrail classique serti au plomb, vitrail Tiffany et fusing.
Sur réservation.
Dans le cadre des Visites du jeudi organisées la CMA. .
VILLEDIEU-LES-POELES 25 rue Carnot Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 50800 Manche Normandie +33 6 63 06 57 96 alba.fabiola.lozano@gmail.com
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English : Visites du jeudi | Alb’atelier du verre
L’événement Visites du jeudi | Alb’atelier du verre Villedieu-les-Poêles-Rouffigny a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Villedieu-les-Poêles
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