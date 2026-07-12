Visites du jeudi | Alb’atelier du verre VILLEDIEU-LES-POELES Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Informations pratiques

Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Visites du jeudi | Alb’atelier du verre

VILLEDIEU-LES-POELES 25 rue Carnot Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-10 11:00:00

fin : 2026-09-10

Date(s) :

2026-09-10

Découverte et démonstrations de la fabrication de vitraux et ses diverses techniques vitrail classique serti au plomb, vitrail Tiffany et fusing.

Sur réservation.

Dans le cadre des Visites du jeudi organisées la CMA. .

VILLEDIEU-LES-POELES 25 rue Carnot Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 50800 Manche Normandie +33 6 63 06 57 96 alba.fabiola.lozano@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visites du jeudi | Alb’atelier du verre

L’événement Visites du jeudi | Alb’atelier du verre Villedieu-les-Poêles-Rouffigny a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Villedieu-les-Poêles