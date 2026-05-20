Visites du jeudi > La ferme de l’ours Tessy-sur-Vire Tessy-Bocage
Visites du jeudi > La ferme de l’ours Tessy-sur-Vire Tessy-Bocage jeudi 16 juillet 2026.
Tessy-Bocage
Visites du jeudi > La ferme de l’ours
Tessy-sur-Vire 14 Le Mesnil Ours Tessy-Bocage Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 18:30:00
fin : 2026-07-16
Date(s) :
2026-07-16
Dans le cadre des visites du jeudi, rendez-vous tous les jeudis du 18 juin au 10 septembre pour découvrir l’univers de la ferme de l’ours à Tessy-Bocage !
Horaires 16h30 et 18h30.
Venez découvrir la ferme de l’Ours, de la graine au flacon ! Louis se fera un plaisir de vous expliquer le cheminement des plantes aromatiques et médicinales en agriculture biologique. Venez cultiver vos sens !
4€/personne.
Inscriptions au 06 87 95 79 84 ou lafermedelours@gmail.com .
Tessy-sur-Vire 14 Le Mesnil Ours Tessy-Bocage 50420 Manche Normandie +33 6 87 95 79 84
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English : Visites du jeudi > La ferme de l’ours
L’événement Visites du jeudi > La ferme de l’ours Tessy-Bocage a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Saint-Lô
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