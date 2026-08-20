Visites du manoir du Colombier, Manoir du Colombier, Arvière-en-Valromey

Informations pratiques

Visites du manoir du Colombier 19 et 20 septembre Manoir du Colombier Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

À l’occasion des Journées du Patrimoine, le Manoir du Colombier ouvre ses portes pour des visites commentées gratuites, ouvertes à tous, autour de son histoire, de sa rénovation et du patrimoine local.

Installé à Chavornay, au pied du Grand Colombier, le Manoir du Colombier est un bâtiment ancien aujourd’hui réhabilité en deux gîtes 4 étoiles. À travers cette visite commentée, les visiteurs découvriront les grandes étapes de son histoire, les traces de son passé, ainsi que les choix de rénovation réalisés pour préserver son caractère tout en lui donnant un nouvel usage.

La visite abordera également le lien entre patrimoine bâti, transmission familiale et valorisation touristique du territoire. Elle permettra de comprendre comment la réutilisation d’une vieille demeure peut participer à sa sauvegarde et contribuer à faire vivre le patrimoine local.

Le samedi uniquement, un marché artisanal et de producteurs locaux sera proposé dans les extérieurs du Manoir.

Manoir du Colombier 134 rue de l’église 01260 Arvière-en-Valromey Arvière-en-Valromey 01260 Chavornay Ain Auvergne-Rhône-Alpes https://www.manoir-du-colombier.fr/ Le Manoir du Colombier est un bâtiment ancien aujourd’hui réhabilité en deux gîtes 4 étoiles.

**À l’occasion des Journées du Patrimoine, le Manoir du Colombier ouvre ses portes pour des visites commentées gratuites, ouvertes à tous, autour de son histoire, de sa rénovation et du patrimoine à…

©ManoirduColombier