Visites du village détruit jamais reconstruit de Nauroy 14/18, Nauroy village détruit en 14/18, Beine-Nauroy

Informations pratiques

Visites du village détruit jamais reconstruit de Nauroy 14/18 Dimanche 20 septembre, 10h00 Nauroy village détruit en 14/18 Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Nauroy village détruit 14/18

Une balade libre ou guidée du site du village jamais reconstruit vous est proposée, permettant de découvrir une chapelle commémorative de style art déco édifiée avec les dommages de guerre par les anciens habitants, un chemin de mémoire avec panneaux explicatifs, un cénotaphe des avateurs, des sculptures amitié franco-allemande, une étude de la nature qui a repris possession du site.

Nauroy village détruit en 14/18 Beine-Nauroy 51490 Beine-Nauroy 51490 Marne Grand Est 06 26 03 25 67 http://lesamisdenauroy.fr Nauroy village détruit et jamais reconstruit de la guerre 1914/1918. Seuls subsistent le cimetière et une chapelle édifiée à la mémoire des familles de Nauroy. Pour ne pas oublier, ont été créés un chemin de mémoire avec panneaux explicatifs, des bornes des anciennes habitations, une balade du patrimoine et de la biodiversité sur l’ancien village où la nature s’est installée. Le site est accessible au rond point de 2 routes départementales en dehors des terrains militaires. A partir de Beine-Nauroy, suivre l’avenue des Monts de Champagne. Un parking herbeux se situe face à la chapelle.

Nauroy village détruit 14/18

©Monique Durand