Informations pratiques

Angé

Visites estivales de l’asinerie de la Vallée

50 Route de la Vallée Angé Loir-et-Cher

Tarif : – – 5 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-07-21 14:00:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-07-21

Une visite originale accessible pour toute la famille !

Visites estivales de l’asinerie de la Vallée. Insolite et pédagogique, la visite est une douce incursion dans l’univers des grandes oreilles. Une vingtaine d’ânes et ânesses de tout poil vous attende pour une caresse, un doux mot à l’oreille et pourquoi pas vous essayer à la traite. Vous découvrirez le quotidien de ces animaux intelligents, doux et calmes avant de suivre la

fabrication artisanale d’un des 14 savons au lait d’ânesse frais proposés à la Boutiqu’Âne. Une visite originale accessible pour toute la famille ! .

50 Route de la Vallée Angé 41400 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 6 89 92 96 04 contact@asineriedelavallee.com

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English :

A unique tour that the whole family can enjoy!

L’événement Visites estivales de l’asinerie de la Vallée Angé a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Sud Val de Loire