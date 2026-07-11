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Visites estivales du Château d’Ailly Château d’Ailly Bernières-d’Ailly

samedi 11 juillet 2026 · Château d'Ailly · Bernières-d'Ailly

Visites estivales du Château d’Ailly Château d’Ailly Bernières-d’Ailly

Informations pratiques

Début
samedi 11 juillet 2026
Fin
jeudi 23 juillet 2026
Lieu
Château d'Ailly
Adresse
5 Ailly
Ville
14170 Bernières-d'Ailly
Département
Calvados
Tarif

Bernières-d’Ailly

Visites estivales du Château d’Ailly

Château d’Ailly 5 Ailly Bernières-d’Ailly Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi Lundi 2026-07-11
fin : 2026-08-06

Date(s) :
2026-07-11 2026-07-25 2026-08-01

Découvrez cet été, le Château d’Ailly en visite libre ou accompagné par son propriétaire.

Visite d’une partie du parc (devant le château) et de la chapelle de St Gerbold.

Accès libre et gratuit
Découvrez cet été, le Château d’Ailly en visite libre ou accompagné par son propriétaire.

Visite d’une partie du parc (devant le château) et de la chapelle de St Gerbold.

Accès libre et gratuit de 10h à 12h et de 14h à 18h   .

Château d’Ailly 5 Ailly Bernières-d’Ailly 14170 Calvados Normandie +33 6 20 58 43 99 

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English : Visites estivales du Château d’Ailly

This summer, discover the Château d’Ailly on a self-guided tour or with a guided tour led by the owner.

A tour of part of the grounds (in front of the château) and St Gerbold’s Chapel.

Free admission

L’événement Visites estivales du Château d’Ailly Bernières-d’Ailly a été mis à jour le 2026-07-15 par OT Falaise Suisse Normande

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