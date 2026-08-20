Visites et animations à la Bourrine du Bois Juquaud, Musée de la bourrine du bois Juquaud, Saint-Hilaire-de-Riez

Informations pratiques

Visites et animations à la Bourrine du Bois Juquaud 19 et 20 septembre Musée de la bourrine du bois Juquaud Vendée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Véritable bijou de l’histoire locale, le musée de la Bourrine du Bois Juquaud vous accueille pendant deux jours pour les journées européennes du patrimoine !

Le samedi 19 septembre :

Visite guidée de la bourrine toutes les 30 minutes.

Initiation à la culture maraîchine : 15h15 danses traditionnelles ; 16h15 barattage du beurre ; 17h15 parler maraîchin.

Rencontre avec l’auteur Jean-Claude Pelloquin et dédicace de ses livres autour du parler maraîchin.

Visite libre du musée.

Boutique de produits locaux

Le dimanche 20 septembre :

Journée en partenariat avec l’association des Amis de la Bourrine du Bois Juquaud.

Démonstration de gestes et savoir-faire d’autrefois.

Musiques et danses traditionnelles avec le groupe « Le Vircouët d’Aizenay ».

Restauration légère sur place (bar et douceurs maraîchines).

Visite libre du musée.

Boutique de produits locaux.

Pour plus d’informations : bourrine@sainthilairederiez.fr / 02.51.59.94.07

Musée de la bourrine du bois Juquaud 47 Chemin du Bois Juquaud, 85270 Saint-Hilaire-de-Riez, France Saint-Hilaire-de-Riez 85270 Vendée Pays de la Loire 0251599407 https://www.sainthilairederiez.fr/la-bourrine-du-bois-juquaud [{« link »: « mailto:bourrine@sainthilrederiez.fr »}, {« link »: « mailto:bourrine@sainthilairederiez.fr »}] Découvrez le quotidien des maraîchins au début du XXe siècle.

Au cœur d’un site naturel protégé, laissez-vous guider à travers la petite exploitation du bois Juquaud et goûtez à la vie de ce lieu au temps d’Armandine, sa dernière occupante.

Une muséographie, comprenant un espace d’exposition, un espace multimédia et un espace de projection, complète le parcours de visite et permet d’appréhender plus généralement la vie quotidienne des habitants du marais, leurs techniques de construction en terre et leur environnement naturel.

Véritable bijou de l’histoire locale, le musée de la Bourrine du Bois Juquaud vous accueille pendant deux jours pour les journées européennes du patrimoine !

© Julien Gazeau