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AGENDA · Marennes-Hiers-Brouage

Visites « flash » de l’église du Nouveau-Monde, Eglise Saint-Pierre-et-Saint-Paul, Marennes-Hiers-Brouage

samedi 19 septembre 2026 · Eglise Saint-Pierre-et-Saint-Paul · Marennes-Hiers-Brouage

Visites « flash » de l’église du Nouveau-Monde, Eglise Saint-Pierre-et-Saint-Paul, Marennes-Hiers-Brouage

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Eglise Saint-Pierre-et-Saint-Paul
Adresse
Rue du Québéc, 17320 Marennes-Hiers-Brouages
Ville
17320 Marennes-Hiers-Brouage
Département
Charente-Maritime
Tarif
Gratuit.

Visites « flash » de l’église du Nouveau-Monde Samedi 19 septembre, 12h00, 15h00, 17h00 Eglise Saint-Pierre-et-Saint-Paul Charente-Maritime

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T12:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:20:00+02:00
Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:20:00+02:00

Pause « histoire » à l’église du Nouveau Monde
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, faites une pause culturelle de 20 minutes pour découvrir l’Église du Nouveau Monde à Brouage et son lien unique avec le Québec !
Une courte visite riche de sens, accessible à tous les curieux d’histoire et de patrimoine transatlantique !

Eglise Saint-Pierre-et-Saint-Paul Rue du Québéc, 17320 Marennes-Hiers-Brouages Marennes-Hiers-Brouage 17320 Hiers-Brouage Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine Eglise catholique – dédiée à Saint-Pierre et Saint-Paul – a été édifiée en 1608. Elle est inscrite au titre des monuments historiques depuis 1931. Parking gratuit autour de l’église – Accessible PMR
Pause « histoire » à l’église du Nouveau Monde

©OT IOMN

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