Visites « flash » de l’église du Nouveau-Monde, Eglise Saint-Pierre-et-Saint-Paul, Marennes-Hiers-Brouage

Informations pratiques

Visites « flash » de l’église du Nouveau-Monde Samedi 19 septembre, 12h00, 15h00, 17h00 Eglise Saint-Pierre-et-Saint-Paul Charente-Maritime

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T12:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:20:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:20:00+02:00

Pause « histoire » à l’église du Nouveau Monde

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, faites une pause culturelle de 20 minutes pour découvrir l’Église du Nouveau Monde à Brouage et son lien unique avec le Québec !

Une courte visite riche de sens, accessible à tous les curieux d’histoire et de patrimoine transatlantique !

Eglise Saint-Pierre-et-Saint-Paul Rue du Québéc, 17320 Marennes-Hiers-Brouages Marennes-Hiers-Brouage 17320 Hiers-Brouage Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine Eglise catholique – dédiée à Saint-Pierre et Saint-Paul – a été édifiée en 1608. Elle est inscrite au titre des monuments historiques depuis 1931. Parking gratuit autour de l’église – Accessible PMR

Pause « histoire » à l’église du Nouveau Monde

©OT IOMN