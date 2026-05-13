Visites flash de l’exposition temporaire, Musée Champollion, Vif

Visites flash de l’exposition temporaire Samedi 23 mai, 18h00 Musée Champollion Isère

Départ toutes les 20 minutes, dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T19:45:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T19:45:00+02:00

Partez à la découverte des secrets de l’exposition temporaire Reflets du Nil. Du monde antique aux rives d’aujourd’hui.

Musée Champollion 1 Rue du Portail Rouge, 38450 Vif, France Vif 38450 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33457588850 https://musees.isere.fr/musee/musee-champollion À partir de l’univers familial et de l’histoire individuelle au rez-de-chaussée, le parcours montre, à travers la fulgurante ascension des deux frères, le travail de recherche qui mène au déchiffrement au 1er étage. Le 2e étage est consacré à la redécouverte de la civilisation et aux origines d’une nouvelle discipline, l’égyptologie. Les visiteurs découvriront le bureau du déchiffrement, la tenue portée par Champollion en Égypte ou encore la chambre qu’il occupait à Vif et les nombreux ouvrages ou notes manuscrites, témoins de ses recherches. Développés avec des conseillers, en convoquant des sources archivistiques et iconographiques, le parcours offre aux visiteurs cohérence et exactitude scientifique. Cette exigence répond à une volonté de proposer aux publics une vision plurielle et contrastée de la recherche et de l’égyptologie. Parking situé au 43 rue du 19 mars 1962. Bus 25 : C14 et T95 – arrêt Vif Mairie.

Partez à la découverte des secrets de l’exposition temporaire Reflets du Nil. Du monde antique aux rives d’aujourd’hui.

©Département de l’Isère / musée Champollion / Denis Vinçon