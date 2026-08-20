Visites flash des collections, Musée d’art et d’histoire – La Source, Saint-Lô

dimanche 4 octobre 2026 · Musée d'art et d'histoire - La Source · Saint-Lô

Informations pratiques

Visites flash des collections Dimanche 4 octobre, 15h00, 16h00, 17h00 Musée d’art et d’histoire – La Source Manche

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-04T15:00:00+02:00 – 2026-10-04T15:30:00+02:00

Fin : 2026-10-04T17:00:00+02:00 – 2026-10-04T17:30:00+02:00

Musée d’art et d’histoire – La Source 50000 Saint-Lô Place du Champs de Mars Saint-Lô 50000 Manche Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 0233725255 »}, {« type »: « email », « value »: « musee@saint-lo.fr »}]

A l’occasion du dimanche de gratuité, venez flâner au musée et laissez-vous surprendre par nos visites flash où un médiateur vous fera découvrir les chefs-d’œuvre de nos collections!

Ville de Saint-Lô