Visites flash du rez-de-chaussée du moulin, Moulin de La Brée, La Brée-les-Bains

Informations pratiques

Visites flash du rez-de-chaussée du moulin 19 et 20 septembre Moulin de La Brée Charente-Maritime

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Visites flash du rez-de-chaussée du moulin

Après un temps de présentation dans le jardin, découvrez le mécanisme du moulin et les différentes étapes de la production de farine au rez-de-chaussée.

Samedi à 10h30, 11h30, 14h30 et 16h

Dimanche à 14h et 15h

Durée : de 30 min à 1h.

Gratuit.

Moulin de La Brée Route du Moulin, 17840 La Brée-les-Bains La Brée-les-Bains 17840 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 05 17 25 05 49 https://moulin-de-la-bree.fr/ https://www.facebook.com/MoulindeLaBree L’île d’Oléron, autrefois surnommée « l’île aux cent moulins » en raison de ses nombreux édifices jalonnant son paysage, n’en compte aujourd’hui plus qu’une trentaine encore observable.

Datant du 17e siècle, le Moulin de La Brée est l’un des derniers moulins de l’île d’Oléron à avoir conservé une bonne partie de son mécanisme d’origine. Si sa date de construction n’est pas connue, on l’atteste pour la première fois sur la carte de Guerrier de 1686.

Arpentez ce nouveau musée oléronais à la découverte des traditions céréalières d’Oléron et des moulins rythmant le paysage insulaire. Découvrez l’histoire de ce moulin à vent producteur de farine à travers un musée interactif dédié.

Le moulin restauré est destiné à la production de farine. Il se visite uniquement sur réservation préalable. Parking au devant de la déchèterie (rue de la baudette)

Stationnement vélos + place PMR devant l’accueil

Visites flash du rez-de-chaussée du moulin :

©CDCIO