Concert Quand la musique retrouve les textes Eglise Notre Dame de l’Assomption La Brée-les-Bains
vendredi 18 septembre 2026 · Eglise Notre Dame de l’Assomption · La Brée-les-Bains
Informations pratiques
La Brée-les-Bains
Concert Quand la musique retrouve les textes
Eglise Notre Dame de l’Assomption Avenue des Acacias La Brée-les-Bains Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 21:00:00
fin : 2026-09-18
Date(s) :
2026-09-18
Un musicien, un chanteur .. une même passion la chanson francaise.
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Eglise Notre Dame de l’Assomption Avenue des Acacias La Brée-les-Bains 17840 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 47 83 11 mairie@labree.fr
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English : Concert: When Music Meets Lyrics
A musician, a singer… a shared passion for French songs.
L’événement Concert Quand la musique retrouve les textes La Brée-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes
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