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AGENDA · La Brée-les-Bains

Concert Quand la musique retrouve les textes Eglise Notre Dame de l’Assomption La Brée-les-Bains

vendredi 18 septembre 2026 · Eglise Notre Dame de l’Assomption · La Brée-les-Bains

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Heure de début
21:00:00
Lieu
Eglise Notre Dame de l’Assomption
Adresse
Avenue des Acacias
Ville
17840 La Brée-les-Bains
Département
Charente-Maritime
Tarif

La Brée-les-Bains

Concert Quand la musique retrouve les textes

Eglise Notre Dame de l’Assomption Avenue des Acacias La Brée-les-Bains Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 21:00:00
fin : 2026-09-18

Date(s) :
2026-09-18

Un musicien, un chanteur .. une même passion la chanson francaise.
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Eglise Notre Dame de l’Assomption Avenue des Acacias La Brée-les-Bains 17840 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 47 83 11  mairie@labree.fr

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English : Concert: When Music Meets Lyrics

A musician, a singer… a shared passion for French songs.

L’événement Concert Quand la musique retrouve les textes La Brée-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes

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