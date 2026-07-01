Concert Quand la musique retrouve les textes Eglise Notre Dame de l’Assomption La Brée-les-Bains

vendredi 18 septembre 2026 · Eglise Notre Dame de l’Assomption · La Brée-les-Bains

Informations pratiques

La Brée-les-Bains

Concert Quand la musique retrouve les textes

Eglise Notre Dame de l’Assomption Avenue des Acacias La Brée-les-Bains Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 21:00:00

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-09-18

Un musicien, un chanteur .. une même passion la chanson francaise.

.

Eglise Notre Dame de l’Assomption Avenue des Acacias La Brée-les-Bains 17840 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 47 83 11 mairie@labree.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert: When Music Meets Lyrics

A musician, a singer… a shared passion for French songs.

L’événement Concert Quand la musique retrouve les textes La Brée-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes